Giugliano, l’ex assessore e l’esposto alla polizia presentato un mese fa: “Liste irregolari, elezioni alterate”

Un vero e proprio terremoto politico potrebbe scuotere l’amministrazione comunale di Giugliano. Il 24 luglio scorso, un ex assessore comunale ha presentato un esposto-denuncia presso gli uffici del Commissariato di Giugliano, sollevando gravi dubbi sulla regolarità delle ultime elezioni amministrative, che hanno visto l’elezione dell’attuale sindaco Diego D’Alterio.

Secondo quanto denunciato, alcuni cittadini sarebbero stati inseriti – a loro insaputa – nelle liste del partito Azione, senza aver mai firmato alcun modulo né essere stati presenti davanti al delegato autorizzato alle autentiche, come previsto dalla normativa elettorale. Una circostanza che, se confermata, configurerebbe un possibile reato e metterebbe in discussione la legittimità dell’intera procedura di presentazione della lista.

L’ex assessore punta il dito su un documento chiave: quello definito “atto principale”, necessario per la validità della lista, che non sarebbe stato autenticato come richiesto per legge. Addirittura, secondo quanto riferito nel documento, sarebbe stato utilizzato impropriamente il timbro di un consigliere regionale, il quale non sarebbe mai stato presente all’atto dell’autenticazione.

Il denunciato parla apertamente di “reiterati abusi” che avrebbero coinvolto persone totalmente ignare di far parte di una lista elettorale, sottolineando come questi fatti avrebbero inciso direttamente sull’esito elettorale, alterandone il risultato finale.

Alla luce della gravità delle accuse, l’ex assessore ha richiesto alle autorità competenti di avviare indagini approfondite, al fine di verificare la veridicità dei fatti esposti e garantire trasparenza sull’intera vicenda.

Se confermato, il quadro delineato dal denunciante potrebbe aprire uno scenario inquietante su pratiche scorrette che minano il corretto svolgimento democratico delle elezioni e il rispetto della volontà popolare.

La cittadinanza attende ora risposte chiare da parte delle istituzioni e sviluppi concreti dalle indagini.













