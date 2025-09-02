Pozzuoli, il sindaco Manzoni: “Nel nostro territorio non ci saranno trivellazioni”

“Desidero informare la cittadinanza che, a seguito di un confronto diretto tra l’Amministrazione Comunale e la società Prysmian, è stato deciso di rinunciare alla richiesta di trivellazioni geotermiche sul nostro territorio.

Questa scelta nasce dalla capacità di dialogo e di interloquire con tutti, di una filiera istituzionale che come sindaco ho messo in campo dal primo giorno del mio mandato, mettendo al centro la sicurezza, la sensibilità e le esigenze della comunità puteolana. Le evidenti preoccupazioni emerse in questi giorni, legate in particolare anche al fenomeno del bradisismo che segna la vita quotidiana dei residenti, sono state ascoltate con attenzione dall’azienda.