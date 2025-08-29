Campania, in arrivo maltempo: allerta meteo gialla da venerdì 29 agosto. Chiusure e precauzioni in città

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per condizioni atmosferiche avverse previste dalle ore 8:00 di venerdì 29 agosto alle ore 8:00 di sabato 30 agosto 2025. L’allerta è di livello giallo, con particolare attenzione al rischio idrogeologico legato ai temporali.
In via precauzionale, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura temporanea dei parchi pubblici cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli, oltre al divieto di accesso alle spiagge libere. Il provvedimento è volto a garantire la sicurezza pubblica durante il peggioramento delle condizioni meteo.
Il bollettino prevede la possibilità di rovesci e temporali localizzati o diffusi, talvolta di intensità moderata. Si tratta di fenomeni rapidi e difficilmente prevedibili, che possono comportare una serie di criticità sul territorio.
Secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, tra gli effetti attesi ci sono:
- Temporali improvvisi, con possibili forti raffiche di vento, fulmini, grandinate, e caduta di rami o alberi;
- Ruscellamenti e smottamenti, con trasporto di detriti in strada;
- Aumento del livello di corsi d’acqua minori e rischio esondazioni in aree soggette a criticità idrauliche;
- Allagamenti di piani interrati e locali al livello stradale;
- Rischio di infiltrazioni d’acqua e rigurgiti fognari in aree urbane depresse;
- Crolli di massi in varie zone e frane occasionali, favorite anche dai danni causati dai recenti incendi boschivi.
- Le raccomandazioni per la popolazione
In caso di vento forte:
- Evitare di sostare sotto alberi o strutture instabili (come impalcature o segnali stradali);
- Mettere in sicurezza oggetti mobili su balconi e finestre (come vasi, tende o arredi leggeri);
- Limitare gli spostamenti non essenziali e mantenere alta l’attenzione durante i tragitti.
- In caso di piogge intense:
- Non accedere a locali interrati o a pianoterra, specialmente in zone soggette a frequenti allagamenti;
- In caso di allagamenti, scollegare subito la corrente elettrica;
- Prestare la massima cautela se si attraversano sottopassi, che potrebbero allagarsi in breve tempo. In caso di pericolo, contattare subito i numeri d’emergenza: 112, 113 o 115.
- Aree cittadine e sottopassi sotto osservazione
In caso di precipitazioni particolarmente intense, potrebbero essere chiusi temporaneamente i seguenti punti critici del territorio cittadino:
- Sottopasso di Via Claudio / Stadio Maradona (Fuorigrotta)
- Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)
- Sottopasso Via Cupa San Severino / Via De Ferraris (Poggioreale)
- Sottopasso Via San Severino / Via Fasano (Poggioreale)
- Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)
- Sottopasso di Via Mastellone (Barra)
- Sottopassi del Centro Direzionale (Poggioreale)
- Arena Sant’Antonio, all’altezza di Via Ben Hur (Soccavo)
Le autorità invitano i cittadini alla massima attenzione e collaborazione, raccomandando di seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.© Copyright Redazione, Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews