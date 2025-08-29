Campania, in arrivo maltempo: allerta meteo gialla da venerdì 29 agosto. Chiusure e precauzioni in città

Condividi

La Protezione Civile della Regione Campania ha diramato un avviso di allerta meteo per condizioni atmosferiche avverse previste dalle ore 8:00 di venerdì 29 agosto alle ore 8:00 di sabato 30 agosto 2025. L’allerta è di livello giallo, con particolare attenzione al rischio idrogeologico legato ai temporali.

In via precauzionale, il Comune di Napoli ha disposto la chiusura temporanea dei parchi pubblici cittadini e del Pontile Nord di Bagnoli, oltre al divieto di accesso alle spiagge libere. Il provvedimento è volto a garantire la sicurezza pubblica durante il peggioramento delle condizioni meteo.

Il bollettino prevede la possibilità di rovesci e temporali localizzati o diffusi, talvolta di intensità moderata. Si tratta di fenomeni rapidi e difficilmente prevedibili, che possono comportare una serie di criticità sul territorio.

Secondo quanto indicato dalla Protezione Civile, tra gli effetti attesi ci sono:

Temporali improvvisi, con possibili forti raffiche di vento, fulmini, grandinate, e caduta di rami o alberi;

Ruscellamenti e smottamenti, con trasporto di detriti in strada;

Aumento del livello di corsi d’acqua minori e rischio esondazioni in aree soggette a criticità idrauliche;

Allagamenti di piani interrati e locali al livello stradale;

Rischio di infiltrazioni d’acqua e rigurgiti fognari in aree urbane depresse;

Crolli di massi in varie zone e frane occasionali, favorite anche dai danni causati dai recenti incendi boschivi.

Le raccomandazioni per la popolazione

In caso di vento forte:

Evitare di sostare sotto alberi o strutture instabili (come impalcature o segnali stradali);

Mettere in sicurezza oggetti mobili su balconi e finestre (come vasi, tende o arredi leggeri);

Limitare gli spostamenti non essenziali e mantenere alta l’attenzione durante i tragitti.

In caso di piogge intense:

Non accedere a locali interrati o a pianoterra, specialmente in zone soggette a frequenti allagamenti;

In caso di allagamenti, scollegare subito la corrente elettrica;

Prestare la massima cautela se si attraversano sottopassi, che potrebbero allagarsi in breve tempo. In caso di pericolo, contattare subito i numeri d’emergenza: 112, 113 o 115.

Aree cittadine e sottopassi sotto osservazione

In caso di precipitazioni particolarmente intense, potrebbero essere chiusi temporaneamente i seguenti punti critici del territorio cittadino:

Sottopasso di Via Claudio / Stadio Maradona (Fuorigrotta)

Sottopassi di Viale dei Ciliegi (Chiaiano)

Sottopasso Via Cupa San Severino / Via De Ferraris (Poggioreale)

Sottopasso Via San Severino / Via Fasano (Poggioreale)

Sottopasso di Via Enrico Russo (Barra)

Sottopasso di Via Mastellone (Barra)

Sottopassi del Centro Direzionale (Poggioreale)

Arena Sant’Antonio, all’altezza di Via Ben Hur (Soccavo)

Le autorità invitano i cittadini alla massima attenzione e collaborazione, raccomandando di seguire gli aggiornamenti ufficiali nelle prossime ore.













