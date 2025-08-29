Ecco il calendario scolastico 2025-2026: vacanze di Natale lunghe, ma meno ponti durante l’anno

Condividi

Visite: 38

18 Visite

Con l’arrivo del nuovo anno scolastico, famiglie e studenti stanno già facendo i conti non solo con libri e zaini, ma anche con il calendario ufficiale 2025-2026: un’occhiata alle pause didattiche e ai giorni di festa mostra subito un dato interessante, ovvero la lunga sosta natalizia, mentre i cosiddetti “ponti” saranno quest’anno meno numerosi.

Le vacanze di Natale, infatti, si preannunciano tra le più lunghe degli ultimi anni: molti istituti hanno scelto di chiudere i battenti già da sabato 20 dicembre, con ripresa delle lezioni mercoledì 7 gennaio, dopo l’Epifania. Più breve invece la lista dei weekend lunghi distribuiti nel corso dell’anno, anche se ogni scuola, grazie all’autonomia gestionale, può apportare piccole modifiche, purché si garantiscano almeno 200 giorni di attività didattica.

La pausa natalizia si conferma la più generosa: quasi tutte le Regioni prevedono l’inizio delle vacanze il 23 dicembre, ma diversi istituti, approfittando del fatto che il 20 cade di sabato, anticiperanno ulteriormente la chiusura. Emilia-Romagna, Toscana e Provincia di Bolzano partiranno un giorno dopo, il 24 dicembre. Il ritorno tra i banchi, come da consuetudine, sarà il 7 gennaio, il giorno dopo l’Epifania.

La Pasqua del 2026 sarà celebrata il 5 aprile. Le scuole resteranno chiuse da giovedì 2 a martedì 7 aprile, con Trento unica eccezione: qui il rientro è fissato per mercoledì 8 aprile. Un’interruzione che regala un’altra settimana utile per viaggi o relax in famiglia.

Nel resto dell’anno scolastico, i ponti festivi saranno meno numerosi rispetto ad altri anni:

8 dicembre (Immacolata) cade di lunedì, creando un fine settimana lungo;

2 maggio, che segue la Festa del Lavoro, è un sabato, offrendo una giornata di riposo extra;

1° giugno, essendo un lunedì, si collega direttamente al 2 giugno, Festa della Repubblica.

Alcune regioni, come Trentino e Sardegna, prevedono ulteriori pause locali: 31 ottobre 2025 e 28 aprile 2026.

Tuttavia, diversi appuntamenti non offriranno possibilità di “ponte”:

Ognissanti (1° novembre) cade di sabato;

A Milano, il 7 dicembre (Sant’Ambrogio) sarà una domenica, annullando l’abituale estensione del ponte con l’Immacolata;

Anche il 25 aprile (Festa della Liberazione) sarà di sabato.

Campania, Lombardia, Piemonte, Veneto e Valle d’Aosta sospenderanno le lezioni per il Carnevale, ma le date esatte varieranno a seconda della scelta delle singole scuole, che potranno decidere in autonomia.

Come ogni anno, l’avvio delle lezioni cambia da Regione a Regione. Ecco il quadro completo delle riaperture delle scuole:

8 settembre: Provincia di Bolzano

10 settembre: Province di Trento, Veneto, Piemonte, Valle d’Aosta

11 settembre: Friuli-Venezia Giulia

12 settembre: Lombardia

15 settembre: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, Toscana

16 settembre: Calabria e Puglia

La fine delle lezioni varierà leggermente tra i territori. Il termine delle attività scolastiche per la maggior parte degli studenti è previsto tra il 6 e l’11 giugno 2026. In Lombardia, ad esempio, l’ultima campanella suonerà martedì 8 giugno.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti