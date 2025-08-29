Fugge dal carcere minorile di Bari, 17enne catturato dopo due mesi: è accusato dell’omicidio di Gennaro Ramondino

Condividi

Visite: 27

22 Visite

È terminata la fuga del diciassettenne che, nel mese di giugno, era riuscito a scappare dall’Istituto Penale per Minorenni di Bari realizzando un foro nella parete della sua cella. Il giovane è stato localizzato e arrestato a Pontecagnano, nel Salernitano. Si tratta del ragazzo sospettato di essere l’autore materiale dell’assassinio di Gennaro Ramondino, il ventenne ucciso e successivamente bruciato a Napoli, nel quartiere Pianura, nel 2024.

Dopo oltre sessanta giorni di irreperibilità, le forze dell’ordine hanno posto fine alla latitanza del giovane detenuto, evaso a inizio giugno dal carcere minorile “Fornelli”. Il ragazzo è stato fermato nel pomeriggio di mercoledì 27 agosto dagli agenti della Polizia di Stato in un’abitazione a Pontecagnano. Gli investigatori si stavano già concentrando nell’area di Napoli, città d’origine del minore, arrestato nel 2024 con l’accusa di aver sparato a Gennaro Ramondino nel settembre dello stesso anno e di averne poi incendiato il corpo. Il giovane è coinvolto anche in un altro episodio criminale, relativo a un tentato omicidio avvenuto prima del delitto Ramondino.

L’arresto è il risultato di due mesi di accertamenti svolti dalla Squadra Mobile di Napoli, sotto la direzione della Procura per i Minorenni del capoluogo campano. Gli agenti sono riusciti a mappare la rete di contatti del fuggitivo, rintracciandolo infine nell’abitazione di un conoscente, nel territorio di Pontecagnano.

Il blitz è scattato nel pomeriggio, grazie alla collaborazione tra le Squadre Mobili di Napoli e Salerno e il Servizio Operativo Centrale. All’interno dell’appartamento, la polizia ha trovato il diciassettenne insieme a un uomo di 33 anni che lo stava aiutando a nascondersi. Anche quest’ultimo è stato tratto in arresto con l’accusa di favoreggiamento personale e detenzione di documenti falsi, rinvenuti durante la perquisizione.

Nel corso dell’operazione è stata scoperta anche un’arma da fuoco, con la matricola abrasa, occultata sotto un letto. La pistola è stata sequestrata e sarà ora oggetto di ulteriori accertamenti balistici e investigativi.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti