Alessia Pifferi, la perizia: “Pienamente capace di intendere quando lasciò morire la figlia”

Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere quando lasciò morire di stenti la figlia Diana . Lo stabilisce la perizia psichiatrica disposta nel processo di secondo grado a Milano a carico della donna, condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato in primo grado. La piccola di un anno e mezzo morì nel luglio 2022 dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni . Il nuovo accertamento è stato disposto, su istanza della difesa, dalla Corte d’assise d’appello.