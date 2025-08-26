Alessia Pifferi, la perizia: “Pienamente capace di intendere quando lasciò morire la figlia”

Visite: 0
Alessia Pifferi era pienamente capace di intendere e volere quando lasciò morire di stenti la figlia Diana. Lo stabilisce la perizia psichiatrica disposta nel processo di secondo grado a Milano a carico della donna, condannata all’ergastolo per omicidio volontario aggravato in primo grado. La piccola di un anno e mezzo morì nel luglio 2022 dopo essere stata lasciata sola in casa per sei giorni. Il nuovo accertamento è stato disposto, su istanza della difesa, dalla Corte d’assise d’appello.
I giudici avevano chiesto agli esperti di accertare se la 40enne fosse “affetta da patologie psichiatriche” e “alterazioni clinicamente significative della sfera cognitiva”, tali da avere “interferito sulla capacità di intendere e di volere escludendola del tutto o scemandola gravemente” al momento dei fatti e nelle due occasioni precedenti in cui la bimba è stata lasciata sola in casa, sopravvivendo, dal 2 al 4 luglio e dall’8 all’11 luglio del 2022.
