Regionali Campania, Costa (che vorrebbe correre al posto di Fico) avvisa la coalizione: “Non c’è più troppo tempo

“Al Pd, in Campania, va lasciato il tempo fisiologico per risolvere le loro questioni interne, ma non troppo”. Questa la riflessione affidata a Repubblica dall’ex ministro Sergio Costa, esponente campano M5s. Se non è un ultimatum, poco ci manca. Nel partito di Elly Schlein, c’è un dibattito su quando (prima o dopo le Regionali) celebrare il congresso regionale, la cui guida è ambita da Piero De Luca, figlio del governatore uscente Vincenzo. Allo stato non è certa nemmeno la data delle elezioni, che dovrebbe ricadere alla fine di novembre, così come non è ancora del tutto definito lo scenario politico. E le forze in campo, continuano a provare ad assestarsi, tra veti incrociati, prove di forza, esigenza di equilibrismi e alleanze palesi o presunte.













