NAPOLI, ARRESTATO 50ENNE DEI CAMALDOLI: IN CASA COCAINA, HASHISH, MARIJUANA E ORDIGNI

Condividi

Visite: 715

42 Visite

Blitz dei Carabinieri del nucleo operativo del Vomero, che hanno arrestato M. S., 50enne dei Camaldoli già noto alle forze dell’ordine. L’uomo è stato fermato a un posto di controllo e trovato con 13 grammi di hashish in tasca.

La perquisizione nella sua abitazione ha portato alla scoperta di un vero e proprio arsenale: 580 grammi di hashish, 23 grammi di cocaina, tre piante di marijuana e un ordigno esplosivo, insieme a oltre un chilo di polvere pirica in grado – secondo gli investigatori – di distruggere un furgone.

Nel bilancio dei sequestri anche uno scooter con targa polacca, ritenuto rubato, e 535 euro in contanti.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti