Formia, dieci napoletani intossicati da tonno in un lido di Gianola: ricoverati al “Dono Svizzero”

Paura sul litorale di Gianola a Formia, dove dieci villeggianti napoletani – sei donne e quattro uomini tra i 50 e i 60 anni – sono rimasti intossicati dopo aver pranzato in un noto stabilimento balneare. L’episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, poco dopo le 16:30, quando i primi sintomi si sono manifestati in una donna, che ha accusato forti dolori allo stomaco ed è svenuta.

I dieci turisti, tutti in vacanza nella zona, avevano consumato un’insalata di tonno al ristorante del lido dopo il bagno. Poco dopo, tutti hanno iniziato a manifestare sintomi compatibili con un’intossicazione alimentare.

Sul posto sono intervenuti in breve tempo ambulanze, carabinieri della Compagnia di Formia e del NAS di Latina, oltre a ispettori dell’ASL, che hanno avviato accertamenti sanitari e ispezioni nella cucina del lido. Sei persone sono state trasportate in ambulanza al pronto soccorso dell’ospedale “Dono Svizzero” di Formia, mentre le altre quattro si sono recate con mezzi propri. Tutti i pazienti sono stati ricoverati in osservazione, anche se le loro condizioni non risultano gravi.

Le autorità sanitarie hanno prelevato campioni della pietanza sospetta per le analisi di laboratorio. Al momento, si esclude l’ipotesi di botulismo, ma saranno necessari ulteriori accertamenti per chiarire le cause dell’intossicazione e verificare l’origine del cibo contaminato.

L’episodio ha destato grande attenzione anche tra i bagnanti e i residenti, sorpresi dal rapido intervento dei soccorsi e dal trambusto creatosi sul lungomare.