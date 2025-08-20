Allarme furti tra Marano e la zona collinare: ronde spontanee e intervento dei carabinieri

Condividi

Continua a crescere la preoccupazione per la sicurezza tra Marano e l’area collinare verso i Camaldoli. Nella serata di ieri, alcuni residenti hanno segnalato la presenza sospetta di presunti ladri in azione. In risposta, gruppi di cittadini hanno organizzato delle ronde spontanee, pattugliando le strade in cerca di movimenti anomali.

Sul posto sono poi giunti anche i carabinieri, allertati dalle numerose chiamate arrivate al centralino. Dopo i controlli, però, dei banditi nessuna traccia. Nessun furto sarebbe stato portato a termine, ma il clima resta teso.

L’episodio, pur senza conseguenze dirette, è sintomo del crescente senso di insicurezza che si respira in buona parte della provincia di Napoli. Le zone tra Marano e i Camaldoli, in particolare, sembrano essere sempre più esposte a tentativi di intrusione e furti nelle abitazioni.













