MARANO, RESTANO GRAVI LE CONDIZIONI DELLA 18ENNE CHE HA TENTATO IL SUICIDIO

Sono ancora gravi le condizioni della ragazza, 18enne, ricoverata in prognosi riservata all’ospedale del Mare, che stamani si è lanciata da un balcone di una traversa adiacente via Merolla, a due passi dal municipio. Urla strazianti in strada. La ragazza, già in cura per alcune problematiche di natura psichica, si è lanciata dal balcone secondo piano della sua abitazione

Sul posto sono giunti i carabinieri della locale compagnia e il personale medico e paramedico del 118, allertato da alcuni residenti. La giovane è stata trasportata d’urgenza in ospedale. Le sue condizioni sono definite gravi, ma i medici mantengono il più stretto riserbo.