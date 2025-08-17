FERITA NELLA SPARATORIA AD ISCHIA: LA 43ENNE E’ ORA RICOVERATA AL CARDARELLI

Condividi

dopo una lunga e delicata operazione chirurgica Lyudmyla Velykgolova, la 43enne ferita gravamente ieri pomeriggio con sei colpi di pistola ad Ischia dall’ex marito che poco prima aveva ucciso la mamma ed il suo compagno prima di togliersi la vita, è stata trasferita in eliambulanza sulla terraferma.

La donna, raggiunta da diversi colpi di pistola, era stata trasportata all’ospedale Rizzoli di Lacco Ameno, in gravi condizioni; poco dopo il ricovero è stata sottoposta ad intervento chirurigico per bloccare una forte emorragia ed è stato drenato un emopneumotorace.

Dopo l’intervento, verso mezzanotte e trenta, Lyudmyla in elicottero è stata trasferita all’ospedale Cardarelli di Napoli ed attualmente le sue condizioni restano gravi.













