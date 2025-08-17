NAPOLI: movida blindata, controlli dei Carabinieri tra Chiaia, Centro Storico e Vomero. Sequestri e denunce

Condividi

Week-end di Ferragosto con i riflettori puntati sulla movida. Pattuglie e carabinieri in strada hanno presidiato i punti caldi della città, dai baretti di Chiaia fino al cuore dei Quartieri Spagnoli e la zona collinare. Un servizio straordinario che ha portato a una raffica di denunce, sequestri e sanzioni, con controlli serrati su veicoli, persone e locali.

Nel quartiere Chiaia 2 giovanissimi sono stati sorpresi con armi da taglio. Denunciato un 50enne che, nonostante precedenti sanzioni, continuava a gestire abusivamente i parcheggi.

Non sono mancate le violazioni al Codice della Strada, con decine di contravvenzioni, sequestri di mezzi e motociclisti sorpresi senza casco. Tre i ragazzi segnalati come assuntori di stupefacenti.

Tra i vicoli e le piazze del Centro Storico, i controlli hanno fotografato un’altra faccia della movida. 9 persone denunciate, 3 di queste trovate ancora una volta senza patente, nonostante i precedenti.

Un 50enne ha tentato di forzare un posto di blocco ma è stato raggiunto dopo un breve inseguimento. Altri 3 non erano in casa, sebbene sottoposti a obblighi, e un pusher straniero è stato denunciato per una dose ceduta ad un cliente. Durante una perquisizione, rinvenuto e sequestrato un coltello a serramanico.

Al Vomero, denunciati 6 uomini: due parcheggiatori abusivi, un ladro colto sul fatto in un supermercato e 3 giovani alla guida senza patente. Le verifiche negli esercizi hanno fatto emergere dipendenti irregolari, occupazioni abusive di suolo pubblico e carenze igieniche. Due locali sanzionati con multe per oltre 4mila euro e circa 40 chili di prodotti caseari sequestrati.

Bilancio pesante anche qui sul fronte delle violazioni stradali, con decine di multe e sequestri. Due le persone segnalate per droga.

Numeri alla mano, l’intervento di metà agosto restituisce risultati importanti: più di 300 persone identificate, oltre 130 veicoli controllati, decine di denunce, 11 segnalazioni per droga.













