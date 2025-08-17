Marano. Bimba di 6 anni si allontana da sola, ritrovata e riconsegnata alla famiglia dalla polizia locale

Condividi

Attimi di apprensione questa mattina a Marano, in via Padreterno, dove una bambina di 6 anni è stata notata da alcuni passanti mentre camminava da sola. Immediata la segnalazione alla Polizia Municipale, che è intervenuta tempestivamente sul posto.

Gli agenti, dopo aver tranquillizzato la piccola, hanno avviato gli accertamenti per risalire alla sua identità. Si è scoperto che la bambina era affidata alla nonna e si era allontanata approfittando di un momento di distrazione.

La nonna, accortasi dell’assenza, ha subito allertato i Carabinieri, i quali l’hanno informata che la nipotina era stata ritrovata ed era al sicuro con una pattuglia della Polizia Municipale.

Il ricongiungimento è avvenuto poco dopo davanti a un negozio di ortofrutta in via Padreterno, dove gli agenti avevano atteso l’arrivo della nonna.













