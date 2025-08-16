Baudo, le reazioni alla morte. Mara Venier: “Va via parte della mia vita”

Le lacrime di Mara Venier: «Parte della mia vita, un amico»
«Non riesco, l’ho saputo, non stava bene, ma non pensavo che la cosa potesse precipitare. Da un po’ di tempo mi dicevano che non stava bene, se ne parlava da tanto tempo. Non ci ho creduto come tante altre volte. Ho chiamato Renzo Arbore, ha fatto parte della nostra vita. Anni e anni della vita mia e di Renzo, un pezzo di vita nostra, un legame di amicizia fortissimo. Io gli devo moltissimo. Mi ha sempre voluto bene». Così Mara Venier, in lacrime, appresa la notizia della scomparsa di Pippo Baudo, al quale era legata da profonda amicizia. «Domenica In ogni volta che gli chiedevo un collegamento, sempre così pronto e generoso, con il collegamento telefonico, anche quando non stava più bene. Un grande dolore, mi ha dato tanto, ha dato a tutti. A tutti gli italiani. Siamo tutti scioccati», ha aggiunto la conduttrice.
Simona Ventura: «Pippo sei stato il mio maestro»
«Sei stato il mio maestro non ti dimenticherò mai. Buon viaggio Pippo». Così Simona Ventura saluta Pippo Baudo sui social.
Meloni: «Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato generazioni»
«Ci lascia a 89 anni Pippo Baudo, uno dei più grandi protagonisti della storia della televisione italiana. Il suo volto e la sua voce hanno accompagnato intere generazioni, regalando emozioni, sorrisi e momenti indimenticabili. Grazie di tutto». Lo scrive sui social la presidente del Consiglio Giorgia Meloni.