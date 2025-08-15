Pd nel caos tra Campania e Puglia: De Luca e Emiliano sfidano Schlein, congresso anticipato e partito spaccato

La notizia, fatta filtrare dal Nazareno, che il congresso del Pd regionale sarebbe stato indetto già per la prossima settimana ha acuito il malumore dei dem campani, almeno nella parte che si è esposta contro il sistema di potere di Vincenzo de Luca. Il governatore uscente per accettare la candidatura del pentastellato Roberto Fico ha imposto al suo partito condizioni stringenti: due liste civiche con suoi fedelissimi, l’elezione del figlio Piero a segretario campano prima delle urne (da qui l’esigenza di anticipare il congresso) e due assessorati chiave come sanità e infrastrutture. In pratica Schlein cederebbe all’ex sindaco di Salerno, un tempo considerato cacicco, le chiavi del partito in Campania, quelle del consiglio regionale e della giunta. Il Pd campano ribolle: “Se davvero si accelera sul congresso non ci sarà il candidato unitario. Ci sarà un nome alternativo e si andrà alla conta”, è il ragionamento che filtra da Napoli. I nomi già circolano, a partire da quello dell’ex parlamentare salernitano Federico Conte, oppositore di De Luca. Persino una persona cauta come il consigliere regionale Massimiliano Manfredi, fratello del sindaco di Napoli, ha chiesto dalle colonne del Mattino “al gruppo dirigente nazionale di dare risposte concrete alle domande che si pone la base: De Luca è protagonista del presente e del futuro del Pd, sì o no? E se sì, il nuovo assetto renderà il Pd più forte con i suoi elettori?” anche quando, ad esempio, si schiera col governo di destra contro il sindaco di Napoli sul teatro San Carlo. Risposte che mancano anche in Puglia. La segreteria nazionale, dopo l’insuccesso del mediatore Francesco Boccia, si è occultata. Ma lo scontro tra Michele Emiliano e il suo ex delfino Antonio Decaro si fa sempre più aspro. L’europarlamentare ha fatto di nuovo trapelare che non accetterà la candidatura se i due ex governatori, Emiliano e Nichi Vendola, prenderanno posto in consiglio regionale. Il presidente uscente non ha intenzione di rinunciare al suo seggio, anche se sarà ricompensato fra due anni con uno scranno in parlamento: “Non lascio la Puglia, nessuno può chiedermi di fare un passo di lato, senza alcun argomento sensato e solo per marketing politico – ha dichiarato al Corriere del Mezzogiorno – Sono certo che Decaro prenderà le sue decisioni con senso di responsabilità”. Anche fra i dem pugliesi la convinzione è che alla fine l’ex sindaco di Bari annuncerà la candidatura. Ma non tutti sono entusiasti: “la segreteria cittadina rimane imballata tra Emiliano e Decaro che hanno i loro conti da regolare e non ha avuto nessun margine di movimento politico da 20, la narrazione della Puglia felix non regge più, non c’è un’idea di sviluppo locale, la bolla sta per esplodere ma Schlein sta aspettando che si scornino per intervenire a frittata fatta.