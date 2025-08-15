Dopo avere travolto e ucciso Cecilia i piccoli rom sono andati a fare shopping al centro commerciale

Condividi

L’Italia è travolta da un’indignazione che brucia come fuoco! Cecilia De Astis, 71 anni, è stata brutalmente travolta e uccisa lunedì a Milano da un’auto rubata guidata da un 13enne rom, con a bordo altri tre minori di 11-12 anni, tutti del campo nomadi di via Selvanesco. E sapete cosa hanno fatto questi piccoli dopo averla schiacciata? Sono andati a fare shopping al centro commerciale Fiordaliso di Rozzano, come se nulla fosse! La confessione del 13enne, balbettata in un italiano stentato – perché, pur nato qui, non è mai andato a scuola – è un pugno nello stomaco: “Dopo l’incidente siamo andati al centro commerciale”. Una freddezza da brividi!

Il racconto è agghiacciante: il gruppo, di origine bosniaca, aveva rubato l’auto a dei francesi di Strasburgo in vacanza, facendola sfrecciare per Milano fino a colpire Cecilia. “I freni non funzionavano bene, e ho preso la signora”, ha detto il 13enne agli investigatori, minimizzando con la scusa di un guasto, per poi prendere il tram numero 15 e passare la giornata a zonzo, tornando al campo solo a sera inoltrata. “Scappati per paura”? No, una gita dopo un omicidio! E la giustizia? Nulla: gli assassini, non imputabili per età, sono stati riaffidati alle loro famiglie, nello stesso ambiente che li ha cresciuti senza alcun principio civile. Poi sono scappati con le famiglie, infine tre sono stati ritrovati.













