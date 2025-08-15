Trump e Putin oggi in Alaska, il presidente Usa: “Mi basteranno due minuti per capire le sue intenzioni”

Condividi

Il vertice di oggi in Alaska con il presidente russo Vladimir Putin “penso andrà bene” ma “l’incontro più importante sarà il secondo, con anche il presidente Zelensky. E forse porteremo anche alcuni leader europei”. Ne è certo Donald Trump, che prima di partire per Anchorage ha incontrato la stampa e ribadito l’intenzione, qualora lo ‘zar’ lanciasse segnali positivi, di convocare il trilaterale che potrebbe finalmente porre fine a tre anni di guerra tra Ucraina e Russia, ritagliandosi il ruolo di primo piano come “pacificatore”, ruolo che da tempo si riconosce.

D’altra parte, ha tenuto a sottolineare, “se non fossi stato presidente, Putin avrebbe conquistato tutta l’Ucraina. Ma sono io il presidente, e non scherzerà con me“. A Trump, quindi, “interessa soprattutto preparare il tavolo per il prossimo incontro, che dovrà essere a breve. Vorrei averlo magari sempre in Alaska, perché è molto più facile”.

“Sarà molto interessante. Capiremo da che parte stanno tutti, e capiremo al massimo nei primi cinque minuti se l’incontro sarà positivo o negativo. Se sarà negativo – la previsione del presidente – finirà molto in fretta, se sarà positivo avremo la pace nel prossimo futuro”.

“Vedremo cosa accadrà nel nostro incontro”, la replica di Trump alla domanda se offrirà al presidente Putin l’accesso alle terre rare come incentivo per porre fine alla guerra. “Avremo un grande incontro. Sarà, penso, molto importante per la Russia e sarà molto importante per noi”, ha aggiunto dallo Studio Ovale, dopo che il Telegraph ha riportato l’indiscrezione secondo cui il leader americano sarebbe pronto a proporre al numero uno del Cremlino l’accesso ai minerali rari in cambio della pace.













