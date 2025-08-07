OPERAIO DI 54 ANNI MORTO NEL CASERTANO: ERA ALLA GUIDA DI UN ESCAVATORE

Una tragica fatalità ha colpito il cantiere dell’azienda Yanfeng a Rocca d’Evandro, dove Francesco P., un operaio di 54 anni originario di Alife, ha perso la vita a causa di un incidente sul lavoro. L’episodio è avvenuto mentre l’uomo era alla guida di un escavatore, impegnato nella realizzazione di un nuovo tratto della rete fognaria.
