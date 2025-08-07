Arzano, chiusura MD di via Atellana, la F.P. srl ricorre al Consiglio di Stato

Condividi

Visite: 11

30 Visite

Gli avvocati della società F.P. srl, titolare del supermercato MD di via Atellana, hanno presentato ricorso al Consiglio di Stato per impugnare la sentenza del TAR Campania (n. 4507/2022) e per ottenere la sospensione della sua esecuzione, che ha confermato la legittimità del provvedimento di annullamento in autotutela adottato dal Comune di Arzano nel 2022, e ha sancito l’illegittimità dell’attività commerciale svolta in un immobile privo del necessario cambio di destinazione d’uso.

La vicenda, avviata con una SCIA presentata il 27 giugno 2021 (quando l’attuale Amministrazione non era in carica), ha portato alla revoca dell’autorizzazione commerciale il 3 ottobre 2022, dopo che gli Uffici comunali hanno accertato la mancanza di conformità urbanistica. Il TAR ha confermato in modo netto la correttezza dell’azione del Comune e il prevalere dell’interesse pubblico.

Dichiarazione della Sindaca Cinzia Aruta:

«La presentazione del ricorso al Consiglio di Stato è la testimonianza ulteriore — se mai ce ne fosse stato bisogno — del fatto che l’Amministrazione comunale non aveva né il potere né la possibilità di concedere sospensive o deroghe. Come ho spiegato con chiarezza alla proprietà nell’incontro tenutosi nei giorni scorsi, l’ente ha agito nel rispetto della legge e in esecuzione di una sentenza del TAR. Sul piano occupazionale, che resta per noi una priorità, avvieremo anche interlocuzioni con la Prefettura, affinché si possano individuare strumenti e percorsi di sostegno utili a contenere l’impatto sociale di questa vicenda. Il nostro impegno, dentro i confini della legalità, sarà sempre rivolto alla tutela della dignità e del lavoro»













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti