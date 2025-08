Regionali, il centrodestra si affida ai leader: le scelte saranno adottate a Roma

Condividi

Nel centrodestra, su una cosa non ci sono dubbi: saranno i leader nazionali a decidere i candidati per le prossime elezioni regionali. Nonostante le tensioni tra i vertici locali di Fratelli d’Italia, Forza Italia e Lega – soprattutto in Campania – la parola finale spetterà a Giorgia Meloni, Antonio Tajani, Matteo Salvini e Maurizio Lupi. La linea è chiara: le decisioni non arriveranno né da Napoli né da Roma, ma dai vertici riuniti a livello nazionale.

Ancona al centro della scena

Il primo vero confronto tra i leader della coalizione avverrà ad Ancona, dove Meloni, Tajani e Salvini parteciperanno a un evento a sostegno del governatore uscente delle Marche, Francesco Acquaroli. Una tappa simbolica e strategica: la Regione è tra quelle in cui il margine tra centrodestra e centrosinistra è più sottile, e sarà la prima ad andare al voto. Qui il centrosinistra ha già trovato la quadra su Matteo Ricci, con il sostegno del M5S. Il centrodestra punterà sulla riconferma di Acquaroli, ma la giornata marchigiana sarà anche l’occasione per riaprire il confronto tra i leader e preparare un vertice più strutturato.

Il puzzle delle candidature

Oltre alle Marche, il centrodestra guarda alla Calabria, dove Roberto Occhiuto – dopo le dimissioni – è pronto a ricandidarsi. Tajani, presente ieri agli “Stati generali del Mezzogiorno” di Forza Italia a Villa San Giovanni, ha ribadito la volontà della coalizione di presentarsi compatta ovunque: «Il centrodestra avrà candidati unici. Sceglieremo i migliori, al momento giusto. In Calabria siamo già pronti con Occhiuto, mentre per Campania, Puglia, Veneto e Toscana siamo a buon punto».

Tajani ha chiarito che non esistono al momento vertici formali: «Abbiamo parlato una sola volta, ma ci rivedremo presto. Intanto siamo concentrati sulle prime Regioni al voto: Marche e Valle d’Aosta. La scelta dei candidati arriverà in tempo utile».

Campania, tra nomi politici e civici

In Campania, il confronto interno resta aperto. Fratelli d’Italia propone il viceministro degli Esteri Edmondo Cirielli. La Lega punta sul deputato Gianpiero Zinzi, mentre Noi Moderati rilanciano l’ex ministra Mara Carfagna. Sul tavolo anche opzioni civiche, come Giosy Romano (commissario della ZES unica del Sud), il rettore della Federico II Matteo Lorito e il rettore della Vanvitelli Giovanni Francesco Nicoletti. In più, resta sullo sfondo l’ipotesi del prefetto Michele di Bari, che tuttavia ha sempre smentito un suo coinvolgimento diretto.

Tutti questi nomi, però, saranno valutati e scelti solo a livello centrale. Lo ha ribadito anche Fulvio Martusciello, coordinatore campano di Forza Italia: «Se il tavolo nazionale dovesse indicare Cirielli, saremmo perfettamente d’accordo. Ma la scelta spetta esclusivamente a quel tavolo».

Dello stesso avviso è lo stesso Cirielli: «Le polemiche sui nomi sono inutili. La decisione sarà presa a Roma. Io sono a disposizione, per spirito di servizio, per la Campania e per la mia coalizione».













