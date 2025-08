Mamma uccide il figlio a Gemona. Izzo: “Siamo al punto di non ritorno”

Condividi

L’ omicidio a Gemona di Alessandro Venier può essere considerato il punto di non ritorno della ferocia a cui é giunto l’ essere umano.

In un mondo dove i valori umani sono stati abiurati in nome della materialità, del consumismo, del solo apparire e della sopraffazione fine a se stessa, mai si era giunto a un livello di tale brutturi umana ,con chi dona la vita che la toglie.

Alessandro é stato ucciso dalla mamma Lorena Venier e dalla compagna Marylin Castro Monsalvo fatto a pezzi e lasciato in un bidone ricoperto di calce per non fare sentire l’ odore del cadavere.

Le forze dell’ordine lo trovavano in un bidone sistemato in cantina il corpo fatto a pezzi con un’ascia e ricoperto con della calce viva per nasconderne l’odore.

A indicare il bidone agli inquirenti sono state due donne, la madre e la compagna della vittima che si sarebbero autoaccusate del delitto. Sono state infatti loro — Lorena Venier, 62 anni, e Marylin Castro Monsalvo, 31enne colombiana che di recente avrebbe sofferto di depressione post partum a chiamare le forze dell’ordine. Poco dopo i carabinieri sono giunti nella casa dell’orrore, a Gemona del Friuli, piccolo paese dove tutti conoscono tutti e dove i residenti sono annichiliti dall’incredulità.

Non un segno premonitore, nessuna lite familiare, nessun precedente tale da immaginare un piano tanto diabolico quanto inspiegabile, assicurano i vicini di casa. Ma restano tanti interrogativi, sicuramente la famiglia viveva in uno stato di disagio e la stessa compagna della vittima aveva sofferto di depressione eppure i servizi sociali non erano stati allertati perché nessuno si era accorto dei disagi di quella famiglia.

Questo altro elemento mette in evidenza che si può essere soli anche tra la gente e che oggi vige la regola del girarsi dall’ altra parte difronte alle difficoltà altrui.

Ormai l’ uomo ha smarrito la propria essenza umana diventando un’ entità senz’anima, un guscio svuotato nell’ Io ,da emozioni e da sensazioni positivistiche, quali l’ apparenza, la condivisione il vivere tra i pari.

Non ci può essere motivazione per la mente umana per capire e metabolizzare un delitto così efferato, così crudele e inumano, ci troviamo difronte a un punto di non ritorno, l’uomo diventato ectoplasma di se stesso.

Tutte le agenzie preposte alla salute psicologia dell’ uomo dovranno interrogarsi sul come invertire la rotta educativa- psicologica e mettere al centro l’ uomo tra i pari nel rispetto di se stesso e degli altri.

Prof Michele Izzo













