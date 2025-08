Arzano. Investe pedone e scappa: preso dalla polizia locale il “pirata” della strada. Ha cercato di riverniciare l’auto eliminando le tracce. 

Condividi

Nel percorrere una delle strade principali di Arzano un’auto ha investito una donna di nazionalità Ucraina lasciandola sofferente a terra per poi dileguarsi senza prestare i soccorsi.

Immediato l’intervento di una pattuglia della polizia locale con gli agenti che hanno subito delimitato la zona contattando il personale del 118 che ha trasportato in ospedale la donna con diversi giorni di prognosi.

Le indagini, con le prime informazioni raccolte e i filmati dell’impianto di videosorveglianza, hanno portato gli agenti , coordinati dal comandante Biagio Chiariello , al veicolo investitore, una fiat 600 di colore rosso che dopo aver investito la donna si é dileguata in direzione Secondigliano.

Gli agenti , grazie alla collaborazione dei colleghi della Polizia locale di Napoli, hanno bussato alla porta dell’intestatario dell’auto, che si é rivelato essere il “pirata” della strada, residente nella zona cosiddetta del “terzo mondo ” di Secondigliano, B.R. le sue iniziali, a cui gli operatori hanno chiesto dove fosse il veicolo.

Parcheggiato in un box in attesa delle riparazioni dall’autoriparatore, il veicolo era pronto per essere riverniciato facendo sparire le tracce di reato ma l’intervento tempestivo degli agenti ha impedito che ciò avvenisse.

Vistosi alle strette l’ investitire ha confessato di essere il pirata della strada ed é stato denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Napoli Nord per omissione di soccorso e lesioni con sequestro dell’auto.

L’auto era anche priva di assicurazione mentre e l’uomo con patente scaduta e all’esito contestate anche le violazioni delle norme del codice della strada per un importo complessivo di euro 6mila.

La donna ora sta bene, e ha ringraziato gli agenti per la prontezza e l’efficacia con cui hanno operato, riuscendo in tempi brevissimi a risalire all’identità del responsabile.

Intanto continuano i controlli del territorio dive numerosi utenti della strada sono stati sanzionati.













