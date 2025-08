ESSERE DEL SUD: il 13 agosto Peppe Iodice ad Atrani

Condividi

Musica, ironia, bellezza e tradizione: l’estate 2025 di Atrani è un racconto di identità.

«Essere del Sud non è una posizione sulla cartina è un modo di vivere, di accogliere, di emozionarsi. È un battito del cuore che si sente più forte d’estate tra un vicolo illuminato e il suono di una risata in piazza».

Con queste parole Giuseppe Pisacane consigliere comunale con delega agli eventi e spettacoli, presenta il filo conduttore del cartellone estivo 2025 di Atrani: “Essere del Sud”.

Il 13 agosto l’energia comica e travolgente di Peppe Iodice trasformerà Piazzale Marinella in un teatro all’aperto in una serata all’insegna del sorriso, della satira e dell’orgoglio partenopeo.

Originario di Barra, quartiere di Napoli, Peppe Iodice ha raggiunto la notorietà in Italia partecipando a diversi programmi televisivi di cabaret:” Zelig off,”” Zelig Arcimboldi”, “Se stasera sono qui “(La7),” Quelli che il calcio” (Rai 2), “Colorado”,” Made in Sud (Rai 2)”.

Ha anche interpretato alcuni ruoli in pellicole cinematografiche tra le quali. ”Ventitré” per la regia di Duccio Forzano (2004),“7 ore per farti innamorare” regia di Giampaolo Morelli (2020), “I bastardi di Pizzofalcone” per la regia di Monica Vullo terza stagione (2021).Dal 12 marzo 2021 su Canale 21 conduce il suo programma Peppy Night Zero Limits. Dal 23 ottobre 2023 al 6 novembre 2023 con I Gemelli Di Guidonia e Bianca Guaccero ha condotto su Rai 2 il programma” Liberi Tutti!”.Nel maggio 2025 prende parte ad” Affari tuoi – Speciale”.

La comicità di Peppe Iodice è una comicità sincera, genuina, fatta di sorprese e di meticolosa preparazione ,frutto di esperienze di vita e di capacità professionale che gli sono state riconosciute in tutto il mondo . Ad affiancarlo, Francesco Mastrandrea, attore e regista teatrale. Insieme a Peppe Iodice formano una coppia comica affiatata, che si esibisce sia in teatro che in televisione, portando il loro stile comico e satirico in diversi contesti. Ad aprire la serata “Sole e Luna” una compagnia che si dedica alla musica popolare campana e del Sud Italia, con un repertorio che include brani inediti e rivisitazioni di composizioni tradizionali, contaminati con musica sudamericana e rock. La compagnia, fondata nel 2010, è specializzata in musica folk, pizzica e tammurriata, e si distingue per la sua energia e la sua capacità di fondere tradizione e innovazione nella musica popolare del Sud Italia.













