Regionali, De Luca riunisce i suoi martedì a Santa Lucia: nodo Fico, garanzie per Piero

Il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, ha convocato per martedì prossimo alle ore 16 una riunione riservata nella sede della Regione a Santa Lucia. All’incontro parteciperanno 23 consiglieri regionali, tra cui Gennaro Oliviero, Mario Mortaruolo, Valeria Ciarambino, rappresentanti del gruppo De Luca, del gruppo misto, oltre a esponenti di Italia Viva e Azione. L’incontro servirà a fare il punto sulla tenuta politica della maggioranza e ad allineare le posizioni interne in vista delle imminenti elezioni regionali, previste per l’autunno.

Il vertice segue a distanza di pochi giorni i colloqui che De Luca ha avuto separatamente con Giuseppe Conte e Elly Schlein, nell’ambito delle trattative tra PD e M5S per costruire una coalizione unitaria. Contrariamente a quanto ipotizzato da alcune ricostruzioni giornalistiche, De Luca non ha dato il via libera alla candidatura di Roberto Fico, sostenuto da 5 Stelle e da una parte del Partito Democratico, ma ha espresso disponibilità a lavorare a un accordo complessivo, purché siano rispettati alcuni paletti politici e organizzativi.

Tra le condizioni poste da De Luca ci sono garanzie sulla gestione politica della coalizione, sul riconoscimento della sua eredità amministrativa, sulla possibilità di esprimere una lista civica autonoma in appoggio alla coalizione e, punto non secondario, anche garanzie per il futuro politico del figlio Piero De Luca, deputato dem ed ex vicecapogruppo del PD alla Camera. La richiesta, ritenuta politicamente sensibile in casa dem, sarebbe uno dei nodi che rallentano la definizione dell’intesa: si tratterebbe, secondo alcune fonti, della collocazione di Piero in un ruolo strategico nella prossima fase politica regionale o nazionale.

Sul piano dei rapporti interni al centrosinistra, De Luca continua a mantenere toni critici nei confronti della segreteria nazionale del PD, accusata di decisioni calate dall’alto e di scarso radicamento territoriale. Tuttavia, il governatore sembra deciso a restare nella partita, anche senza ricandidarsi direttamente. L’obiettivo è quello di conservare un’influenza decisiva nella costruzione della coalizione, nella scelta dei candidati e nella composizione delle liste, anche facendo pesare l’ampio consenso personale che continua a registrare sul territorio.

La candidatura di Roberto Fico, pur restando la più accreditata nel campo largo, non è ancora formalmente chiusa. Le trattative continuano e martedì, nell’incontro a Santa Lucia, si capirà se le condizioni poste dal presidente campano troveranno ascolto tra i consiglieri e negli equilibri politici locali. Resta anche aperta l’opzione di una rottura, che potrebbe portare De Luca a costruire una propria aggregazione, magari civica o trasversale, in alleanza con settori centristi come Azione e Italia Viva, che finora hanno mantenuto una posizione interlocutoria.













