Mercato Napoli: Raspadori corteggiato dall’Atletico Madrid, si stringe per Gutiérrez

Dopo la cessione ufficiale di Dan Ndoye al Nottingham Forest, il Napoli cambia strategia sul mercato estivo. Le piste che portavano a esterni di fama come Raheem Sterling, Jack Grealish e Federico Chiesa sono state progressivamente abbandonate per motivi diversi: costi elevati, condizioni fisiche e compatibilità tattica. Ora il club azzurro guarda nuovamente verso la Spagna e punta con decisione su Miguel Gutiérrez, terzino sinistro del Girona classe 2001, già seguito in passato.

Il giocatore, cresciuto nella cantera del Real Madrid, si è messo in mostra nella Liga con un rendimento costante. Nella stagione 2023/2024 ha totalizzato due reti e sei assist, confermandosi uno degli esterni più propositivi del campionato spagnolo. Due anni fa, nella straordinaria annata che portò il Girona al terzo posto e alla storica qualificazione in Champions League, fu protagonista con 13 assist vincenti.

L’interesse del Napoli per Gutiérrez si inserisce in un piano tecnico chiaro: garantire maggiore equilibrio tattico a Conte e la possibilità di sfruttare Spinazzola anche in posizione più avanzata, come spesso accaduto nella scorsa stagione. Il tecnico salentino apprezza la capacità del laterale spagnolo di legare le due fasi di gioco.

La trattativa con il Girona è ben avviata: il club catalano valuta il calciatore 25 milioni di euro, anche perché la metà dell’incasso dovrà andare al Real Madrid in virtù di una clausola di rivendita. Il Napoli sarebbe pronto a mettere sul piatto un’offerta compresa tra i 18 e i 20 milioni, con un contratto quinquennale da 2,5 milioni netti a stagione per il giocatore. Gutiérrez è reduce da un intervento alla caviglia destra (subito lo scorso 10 luglio) ma dovrebbe essere a disposizione dopo la sosta di settembre.

Il nuovo volto della corsia sinistra completerebbe un reparto esterni più variegato: tra gli specialisti del dribbling come Neres e Noa Lang, i profili più tattici come Politano e Spinazzola, e gli incursori intelligenti come Gutiérrez e Juanlu Sánchez — capaci di accentrarsi e dialogare con i centrocampisti, come già fanno Di Lorenzo e Olivera.

Nel frattempo, il mercato in uscita potrebbe registrare un colpo a sorpresa: l’Atlético Madrid ha messo gli occhi su Giacomo Raspadori. Il club spagnolo considera l’attaccante ex Sassuolo come alternativa a Enzo Millot, talento dello Stoccarda. I colchoneros sarebbero pronti a presentare un’offerta da 25 milioni più 5 di bonus, ma De Laurentiis valuta il cartellino del numero 10 almeno 35 milioni.

Raspadori rappresenta un asset tecnico e tattico importante per Conte, ma in caso di cessione il club reinvestirebbe il ricavato su una mezzala fisicamente strutturata per completare il centrocampo.

Capitolo Juanlu Sánchez: la trattativa con il Siviglia resta congelata in attesa della cessione di Alessandro Zanoli. Proseguono i contatti con il Bologna per un prestito con obbligo di riscatto fissato a 5 milioni. Nell’ambito del dialogo tra le due società si è parlato anche di Giovanni Fabbian, centrocampista classe 2003 che non occuperebbe slot in lista grazie allo status da under.

Nel ritiro di Castel di Sangro l’atmosfera è di piena operatività. Tra cessioni strategiche e nuovi innesti, il Napoli di Antonio Conte si prepara a ridisegnare volto e ambizioni per la stagione 2025/2026.