Elezioni Regionali, Rivellini: “Candidatura Daniela Di Maggio nella Lega ha motivazioni profonde, sincere e tutt’altro che strumentali”

Dopo il tragico omicidio di suo figlio Giovanbattista Cutolo, Daniela ha scelto di non chiudersi nel dolore, ma di trasformare la sua tragedia personale in un impegno civile concreto, con l’obiettivo di impedire che simili drammi si ripetano. Ha denunciato con coraggio il degrado morale della nostra società e le troppe lacune di un sistema normativo che, invece di punire i criminali, spesso li tutela o li giustifica.

In questi mesi la signora Di Maggio si è confrontata con rappresentanti di ogni area politica, anche della sinistra, chiedendo a gran voce l’introduzione di leggi più incisive e realmente efficaci. Tra tutti, Matteo Salvini è stato l’unico leader che l’ha ascoltata con attenzione e umanità, dimostrando concreta disponibilità ad accogliere le sue proposte.

Da questo dialogo è nato un lavoro legislativo serio e strutturato: proposte di legge già presentate in Parlamento, ispirate proprio dalle istanze di Daniela Di Maggio, che puntano a rafforzare la giustizia e la sicurezza.

Questa è la politica del fare, lontana anni luce da quella dell’insulto, dell’odio ideologico, dell’ipocrisia e della superficialità. Una politica che non candida personaggi “da copertina” per fare notizia o “rumore”, come purtroppo accaduto con casi imbarazzanti come Aboubakar Soumahoro o Ilaria Salis, ma che sceglie persone autentiche, credibili, che hanno dimostrato nei fatti il loro impegno.

Chiunque creda nella giustizia, nella dignità della politica e nella forza dell’esempio concreto – anche se da posizioni ideologiche diverse – dovrebbe accogliere con rispetto e condivisione questa candidatura.

Enzo Rivellini (coordinatore Città di Napoli Lega/Napoli Capitale)













