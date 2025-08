MARANO, VIA PIAVE. RAMO CADE SU AUTO IN SOSTA. PAURA E RABBIA: “SIAMO STATI ABBANDONATI”

Condividi

Visite: 271

24 Visite

Paura nella zona delle case popolari di via Piave, nei pressi della scuola D’Azeglio, dove un ramo si è spezzato da un albero ed è caduto su un’auto parcheggiata. Nessun ferito, ma solo danni al veicolo.

I residenti, esasperati, denunciano l’ennesimo episodio annunciato. “Segnaliamo da mesi il pericolo, ma il Comune resta in silenzio. Per camminare dobbiamo abbassare la testa per schivare i rami”, raccontano.

La richiesta è chiara: interventi urgenti di manutenzione del verde e maggiore attenzione alle periferie. “Non vogliamo aspettare la tragedia per essere ascoltati”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews