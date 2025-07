Celiachia in vacanza: consigli pratici per affrontare l’estate con serenità a cura di APS De Amicitia

Per offrire una guida chiara e concreta, abbiamo chiesto alla dott.ssa Giusi Falco, biologa nutrizionista con un approccio centrato sulla consapevolezza alimentare e sull’autonomia personale, di condividere consigli utili per affrontare l’estate in modo sereno e senza rinunce, anche in presenza di celiachia.

PRIMA DI PARTIRE: ORGANIZZAZIONE E PREVENZIONE

Presidente Lelio Mancino: Quali sono i 3 errori più comuni che le famiglie commettono quando organizzano la prima vacanza con un figlio celiaco?

Dott.ssa Giusi Falco: Il primo è partire senza informarsi a sufficienza: meglio sapere in anticipo dove poter fare una spesa sicura o dove mangiare con tranquillità. Il secondo è lasciarsi travolgere dall’ansia, che finisce per ricadere anche sul bambino. E infine, a volte si tende a pensare che basti leggere l’etichetta: ma il rischio di contaminazione è più insidioso di quanto sembri, ed è importante imparare a riconoscerlo anche fuori casa.

Presidente Lelio Mancino: Cosa non dovrebbe mai mancare nella valigia di un bambino celiaco?

Dott.ssa Giusi Falco: Sicuramente snack sicuri, salviette per igienizzare superfici, una breve scheda che spiega la celiachia (utile anche in lingua straniera, se si va all’estero), e un pasto pronto per eventuali situazioni incerte. Una mamma una volta mi ha detto: “Il panino preparato da casa ci ha salvato durante una gita in barca dove non c’era nulla di adatto.”

Presidente Lelio Mancino: Come scegliere un luogo dove si possa mangiare con serenità?

Dott.ssa Giusi Falco: Basta un po’ di ricerca online o nei gruppi dedicati: oggi è più facile trovare locali attenti alla celiachia, anche senza certificazioni ufficiali. Se possibile, optare per strutture con cucina o residence: cucinare in autonomia dà sempre un margine di sicurezza in più.

MANGIARE FUORI CASA: SICUREZZA SENZA ANSIA

Presidente Lelio Mancino: Quali sono le regole base per mangiare fuori casa?

Dott.ssa Giusi Falco: Comunicare con chiarezza: spiegare al personale cosa comporta la celiachia, chiedere se usano utensili dedicati, se c’è attenzione alla contaminazione. La gentilezza aiuta, così come fare domande specifiche ma senza paura. Se si avvertono incertezze, è sempre meglio avere con sé un’alternativa sicura.

Presidente Lelio Mancino: Come affrontare i pasti in contesti non conosciuti?

Dott.ssa Giusi Falco: Prepararsi fa la differenza. Basta portare qualcosa da casa, anche solo per tamponare in caso di dubbio. E ricordarsi che, spesso, la disponibilità del personale conta più della perfezione: chi è pronto ad ascoltare e collaborare, può offrire un pasto sicuro anche senza essere “specializzato”.

UN PENSIERO IN PIÙ PER I GENITORI

Oltre alla gestione pratica, non dimentichiamo l’aspetto più delicato: quello emotivo. Un bambino celiaco non ha solo bisogno di cibo sicuro, ma anche di sentirsi incluso e compreso.

Coinvolgerlo nelle scelte (ristoranti, spesa, preparazione degli snack) lo fa sentire partecipe e responsabile. E quando ci sono feste, gite o momenti con altri bambini, portare un dolce speciale solo per lui può trasformare una potenziale esclusione in un momento di gioia.

Per chi affronta la prima vacanza dopo la diagnosi, tutto può sembrare più complicato. Ma ogni esperienza rende più forti e consapevoli. Scegli una meta semplice, organizza con calma, e vivi questa vacanza come un’occasione per scoprire nuovi modi di prendersi cura di sé… insieme.

E per rendere tutto ancora più semplice, ecco una piccola checklist con le cose essenziali da ricordare prima di partire. Puoi salvarla, condividerla o semplicemente tenerla a portata di mano:

In sintesi: cosa ricordare prima di partire

Informati in anticipo su ristoranti e strutture attente alla celiachia

Prepara un "kit emergenza" con snack sicuri e un pasto pronto

Porta con te una scheda che spiega la celiachia (anche in lingua straniera)

Tieni a portata salviette per igienizzare tavoli e posate

Fai una lista dei prodotti senza glutine da acquistare in vacanza

Spiega con gentilezza al ristoratore le esigenze del tuo bambino

Coinvolgi tuo figlio: sentirsi parte del processo lo rende più sereno

Ricorda: attenzione sì, ma sempre con leggerezza e fiducia

Verso un’estate più leggera (anche senza glutine) Verso un’estate più leggera (anche senza glutine)

La celiachia non deve essere un limite, nemmeno in vacanza. Con un pizzico di organizzazione e tanta partecipazione della famiglia, ogni viaggio può diventare un momento speciale, pieno di scoperte, gioia e libertà.

Perché il benessere — anche a tavola — è qualcosa che si costruisce giorno dopo giorno, senza privazioni, ma con consapevolezza e amore.

Buone vacanze,

APS De Amicitia

Presidente Lelio Mancino