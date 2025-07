SENATO: RASTRELLI (FDI), SANGIULIANO UOMO PROBO E LIBERO, NO A RICHIESTA AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

Condividi

“Abbiamo votato convintamente per il diniego alla richiesta di autorizzazione a procedere, perché di una sola cosa il Ministro Sangiuliano è effettivamente colpevole: di aver promosso una riforma di sistema degli orizzonti culturali che l’Italia attendeva da decenni, di aver realizzato la sublimazione del merito contro la mediocrità delle conventicole e di aver interrotto un sistema di elargizioni per irrorare di denari pubblici cordate di profittatori”. Così il senatore Sergio Rastrelli, capogruppo di Fratelli d’Italia nella Giunta per le immunità, a margine del suo intervento nell’aula del Senato sulla domanda di autorizzazione a procedere in giudizio nei confronti dell’ex ministro della Cultura Gennaro Sangiuliano trasmessa dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Roma.

“Con tutta evidenza – ha concluso Rastrelli – Gennaro Sangiuliano è colpevole, solo ed esclusivamente, di essere un uomo probo, e libero”.

