La morte di Simone, a soli 20 anni: choc a Qualiano e Villaricca

Una notizia tragica ha scosso le comunità di Villaricca e Qualiano: Simone Cirino, appena ventenne, è venuto a mancare improvvisamente a causa di un malore, probabilmente un infarto. La sua morte ha lasciato un vuoto profondo tra familiari, amici, docenti e conoscenti, tutti colpiti dalla perdita di un giovane speciale.

Simone si era diplomato con lode nel 2023 al liceo Cartesio di Qualiano, dove aveva lasciato un segno indelebile per il suo impegno, la sua intelligenza e l’attenzione verso gli altri, in particolare verso i più fragili. Era un ragazzo brillante e rispettoso, capace di farsi apprezzare per la sua determinazione e la sua sensibilità.

L’istituto scolastico lo ha ricordato con parole commosse:

“Era una presenza luminosa. I suoi insegnanti e compagni lo descrivono come un giovane determinato ma umile, vicino a chi era in difficoltà, con uno sguardo brillante e riccioli ribelli che sembravano raccontare tutta la bellezza della sua anima”.

Ora resta il ricordo di un ragazzo capace di toccare il cuore di chiunque lo incontrasse, e il dolore di una comunità che si stringe attorno alla famiglia in questo momento di profondo lutto.













