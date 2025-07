Marano, trasferimento alunni di San Rocco. Il Pd difende la scelta del sindaco e dei tecnici nonostante le polemiche

Condividi

In merito alle notizie ed alle polemiche relative alla chiusura della scuola media di San Rocco, il Partito

Democratico di Marano ritiene necessario fare chiarezza e respingere con forza le accuse di improvvisazione e mancanza di visione che stanno circolando in queste ore.

La scelta di chiudere il plesso e trasferire gli alunni presso l’istituto Massimo D’Azeglio non è stata dettata da motivazioni politiche o da calcoli di opportunità, ma esclusivamente da ragioni di sicurezza, in ottemperanza alle prescrizioni degli uffici comunali competenti.

Nei mesi scorsi, a seguito di verifiche tecniche, è stato infatti evidenziato che la presenza di un’attività commerciale – un autosalone – collocata nei locali sottostanti l’edificio scolastico ha modificato in maniera sostanziale le condizioni di sicurezza della struttura, rendendo necessaria la sua chiusura immediata. Ignorare queste valutazioni avrebbe significato mettere a rischio la vita degli studenti e del personale scolastico, un rischio che nessuna amministrazione responsabile può permettersi di correre. È importante sottolineare che le rassicurazioni fornite in passato erano fondate sui dati e sulle verifiche disponibili in quel momento. Le nuove valutazioni tecniche, successive alla modifica delle condizioni strutturali dell’edificio, hanno però cambiato radicalmente il quadro della situazione, imponendo un intervento rapido e deciso.

Il trasferimento degli alunni presso l’istituto Massimo D’Azeglio è una soluzione temporanea, studiata per

garantire la piena continuità didattica e un ambiente sicuro e idoneo, senza creare disagi alle famiglie. Contestualmente, l’amministrazione ha già individuato l’area dove sorgerà il nuovo edificio scolastico, che sarà realizzato nel PIP (Piano per gli Insediamenti Produttivi): un progetto concreto che consentirà a studenti e docenti di avere presto una scuola moderna, sicura e funzionale e perfettamente idonea a soddisfare in maniera definitiva le esigenze della platea scolastica.

Comprendiamo le preoccupazioni delle famiglie e le inevitabili difficoltà che una decisione di questo tipo può comportare, ma riteniamo che la sicurezza dei bambini e dei ragazzi venga prima di ogni altra

considerazione.

Il Partito Democratico respinge pertanto ogni tentativo di strumentalizzazione politica di una scelta che è stata, ed è, esclusivamente a tutela della collettività. La nostra priorità, oggi e in futuro, è offrire agli studenti di Marano scuole sicure, moderne e accoglienti, e continueremo a lavorare affinché questo obiettivo sia raggiunto con il supporto di tutte le istituzioni a ciò deputate.

Alle famiglie e agli studenti di San Rocco vogliamo dire con chiarezza che saremo al loro fianco in ogni fase di questo percorso. Seguiremo costantemente l’evoluzione dei lavori per la nuova scuola e ci impegneremo affinché i tempi siano i più rapidi possibili, convinti che dalla difficoltà di oggi nascerà una soluzione definitiva con una ed struttura pubblica più sicura e migliore per tutti.

Partito Democratico Marano di Napoli













