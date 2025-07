Condividi

Visite: 33

13 Visite

I Carabinieri Forestali hanno eseguito oggi un sequestro preventivo presso il Policlinico di Napoli, in via Pansini, riguardante un’area di circa 150 metri quadrati adibita alla raccolta e stoccaggio di rifiuti ospedalieri, inclusi rifiuti pericolosi provenienti dai reparti e da apparecchiature sanitarie. I materiali risultavano depositati in cassoni urbani o direttamente sul suolo.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews