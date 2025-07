ANTEPRIMA TERRANOSTRANEWS. CHIESTO L’ARRESTO DI UN SINDACO DELL’AREA NORD DALLA PROCURA DI NOLA

Condividi

Anteprima Terranostranews. In queste ore sarebbe stato chiesto l’arresto di un sindaco dell’area nord di Napoli, nell’ambito di un’inchiesta condotta dalla magistratura ordinaria. La notizia è al momento coperta da riserbo, in quanto l’indagato non è ancora stato sottoposto ad interrogatorio di garanzia, previsto dalla legge. L’inchiesta riguarderebbe reati contro la pubblica amministrazione ma al momento nessuna misura cautelare è stata eseguita.

Seguiranno aggiornamenti non appena vi saranno sviluppi formali o comunicazioni da parte della Procura competente, in questo caso quella di Nola.













