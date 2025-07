Regionalì in Campania, De Luca torna a fare il guastafeste: “Nessun nome all’altezza, no a imposizioni”

Condividi

“Non vedo, in questo momento, figure all’altezza per capacità, esperienza e competenza in grado di ricoprire i ruoli ipotizzati.” Lo ha dichiarato il governatore della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso della sua consueta diretta social, tornando a parlare delle prossime elezioni regionali.

“Non si possono calpestare i diritti dei territori”, ha ribadito, aggiungendo che “non è accettabile aderire a scatola chiusa a qualsiasi proposta venga avanzata”, pur riconoscendo l’importanza di una mediazione nell’ambito di una coalizione da costruire anche a livello nazionale.

“Se si ritiene – ha aggiunto – che il candidato presidente debba essere espressione di un determinato partito, quel partito deve avere almeno il buon senso, il garbo e l’umiltà di presentare una rosa di nomi e aprire un confronto. Non si può dire: prendetevi il mio candidato e basta.”

Infine, De Luca ha lanciato un monito: “Stiamo tornando a un’epoca in cui le scelte politiche non tengono conto dei territori ma sono il frutto di accordi tra partiti, delle caste romane”.













