OPERAI DI CALVIZZANO, MELITO E ARZANO MORTI NEL TRAGICO INCIDENTE IN VIA DOMENICO FONTANA

Tre operai originari di Calvizzano, Arzano e Melito, comuni dell’hinterland napoletano, hanno perso la vita questa mattina in un tragico incidente sul lavoro avvenuto in via Domenico Fontana, a Napoli. I tre stavano operando su un montacarichi quando, per cause ancora da accertare, sono precipitati nel vuoto. La caduta è stata fatale: sono morti sul colpo.

La Procura ha aperto un’inchiesta per chiarire la dinamica dell’accaduto e accertare eventuali responsabilità. Sul posto sono intervenuti carabinieri, 118 e tecnici dell’Asl per i rilievi del caso. Si indaga anche sul rispetto delle normative di sicurezza. I deceduti sono Luigi Romano, Ciro Pierro e Vincenzo Del Grosso.

Ancora una volta, la provincia napoletana paga un tributo altissimo in termini di vite spezzate sul lavoro.