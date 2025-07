Lettera al Direttore. Un appello per la nascita di una biblioteca nel cuore di Marano dopo la donazione della Curia

Condividi

Gentile Direttore,

le scrivo per condividere un progetto ambizioso e, al tempo stesso, rivolgere un appello accorato ai lettori del suo giornale. A Marano di Napoli, all’interno del chiostro del Convento francescano di Santa Maria degli Angeli, sta per nascere una grande biblioteca. Un presidio culturale che potrebbe rappresentare un punto di riferimento per tutto il territorio.

Grazie alla generosità della Curia Arcivescovile di Napoli, che ha scelto proprio Marano come sede, sarà trasferito qui l’intero patrimonio librario – circa 15.000 volumi – dell’ex Istituto Superiore di Scienze Religiose “Donnaregina”, oggi incorporato nella Facoltà Teologica dell’Italia Meridionale. È un onore per la nostra comunità e un’opportunità da non perdere.

Un gruppo di volontari ha già provveduto a imballare con cura tutti i libri, ma per completare il trasferimento è necessario l’intervento di una ditta specializzata, anche per lo spostamento degli armadi e delle attrezzature. Per questo motivo stiamo promuovendo una colletta tra cittadini, associazioni e amici della cultura: ogni piccolo contributo può fare la differenza.

Il nostro territorio ha bisogno di luoghi di crescita e condivisione, e la cultura è il terreno più fertile su cui ricostruire il senso di comunità. Speriamo che questo sogno possa diventare realtà anche grazie alla solidarietà di chi ci legge.

Grazie per l’attenzione e per lo spazio che vorrà concederci.

Con stima,

Alessandro Quinto













