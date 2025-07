Marano. Vetro abbandonato nel parcheggio della scuola Mallardo: denuncia notturna di un cittadino

Condividi

«Un gesto incivile, senza alcun senso di appartenenza al quartiere»

Alle 00:20 della scorsa notte, alcuni individui hanno abbandonato deliberatamente sacchi di rifiuti contenenti vetro nel parcheggio della scuola Mallardo, per poi allontanarsi ridendo. La scena è stata immortalata da un cittadino che ha prontamente segnalato l’accaduto, allegando fotografie come prova e definendo il gesto “un atto di inciviltà assoluta”.

«Mi scuso per l’orario, ma sento il dovere di denunciare quanto accaduto – scrive il segnalante –. Alcuni ‘soggetti’ hanno gettato i sacchi come se nulla fosse, senza alcun rispetto per il nostro quartiere, per poi scappare via ridendo come se fosse uno scherzo». Un episodio che riaccende il dibattito sulla mancanza di senso civico e sul degrado urbano generato da comportamenti irresponsabili.

L’auspicio è che le autorità competenti, anche grazie alle immagini raccolte, possano intervenire per individuare i responsabili e restituire decoro a un’area frequentata quotidianamente da bambini, famiglie e personale scolastico.

Commenti

