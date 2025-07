De Luca cede su Fico, ma ottiene il pacchetto politico: congresso, lista e peso nella giunta

Il governatore campano ha ben chiaro che una corsa in solitaria non avrebbe avuto le stesse garanzie. Così, in cambio del sostegno all’intesa, ottiene l’impegno per lo svolgimento del congresso regionale del Pd e il rinnovo della Federazione di Napoli, con l’obiettivo di bilanciare i rapporti tra le correnti, come già avvenuto in Emilia-Romagna e Sicilia. Si ragiona anche sul possibile ruolo del deputato Piero De Luca come futuro segretario campano, ma la partita è ancora aperta.

Inoltre, De Luca avrà la possibilità di presentare una propria lista da cui potrebbero essere scelti uno o due assessori per la prossima giunta. Schlein e Conte, dal canto loro, avevano la necessità di evitare un altro fronte di scontro in autunno: in Toscana non c’è ancora l’accordo sul governatore uscente Giani, mentre in Puglia si cerca una mediazione con Michele Emiliano.

Fondamentale, nel percorso di ricomposizione, è stato anche il lavoro del sindaco di Napoli Gaetano Manfredi, stimato da tutto il centrosinistra e sempre più visto come figura di equilibrio, se non addirittura come possibile federatore del campo largo in vista delle politiche.

L’annuncio ufficiale della candidatura di Roberto Fico arriverà solo dopo Ferragosto, ma l’intesa è ormai definita. Tuttavia, le tensioni non mancano: Carlo Calenda ha già detto “mai con Fico, meglio con la destra”, ma dal centrosinistra si levano voci per tenere unito il fronte. «Basta veti, altrimenti la Campania si perde», ha avvertito Enzo Maraio, segretario nazionale del Psi.

Nel frattempo, Elly Schlein è attesa nel fine settimana nel salernitano, roccaforte politica di De Luca, per consolidare un patto che potrebbe essere il primo tassello di una più ampia alleanza nazionale.