M5S, Cammarano: “Aeroporto ‘Costa d’Amalfi e del Cilento’, nuova denominazione è una vittoria per il territorio”

Condividi

Visite: 22

22 Visite

Il consigliere regionale: “Risultato frutto del lavoro portato avanti dal Movimento 5 Stelle”

“Con la nuova denominazione dell’Aeroporto di Salerno-Costa d’Amalfi, che da oggi include anche il Cilento, segniamo un momento storico per il nostro territorio. Non è solo un cambio di nome, ma il riconoscimento ufficiale di un’identità territoriale forte e coesa, che unisce due poli turistici e culturali straordinari. Se oggi possiamo sancire questo passo in avanti, è grazie a un impegno politico concreto, sostenuto con il compianto senatore Francesco Castiello, figura chiave durante il Governo Conte. Fu grazie a lui che ottenemmo il decreto interministeriale firmato dai ministri Toninelli e Tria, che diede il via libera definitivo al rilascio della concessione per il volo. Senza quell’atto, oggi non saremmo qui”. Dichiara il consigliere regionale del Movimento 5 Stelle Campania, Michele Cammarano, che sottolinea come questo traguardo sia il risultato di un lavoro iniziato anni fa.

“È una vittoria simbolica, ma anche politica, che rafforza la nostra identità e apre nuove prospettive per tutto il comprensorio. Adesso – conclude Cammarano – serve un cambio di passo. Bisogna investire in infrastrutture, trasporti e servizi per trasformare davvero l’aeroporto in un hub strategico per il Cilento, il Vallo di Diano e gli Alburni. Solo così il nostro territorio potrà decollare davvero”.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews