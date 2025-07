Lettera al Direttore. Via Adige, una trappola urbana nel cuore di Marano: impossibile uscire, anche per salvare vite

Condividi

Gentile Direttore,

sono un cittadino residente in Via Adige, a Marano di Napoli, e mi rivolgo a Lei per portare all’attenzione pubblica una situazione ormai insostenibile, che riguarda non solo la vivibilità quotidiana, ma anche la sicurezza di centinaia di persone.

La mia auto è regolarmente parcheggiata all’interno del box condominiale del mio palazzo, ma troppo spesso, anche in casi urgenti, trovo impossibile o estremamente difficile uscire per recarmi sul posto di lavoro.

Il motivo? Sosta selvaggia, presenza di paletti, ostacoli e ingombri che rendono l’unica via di accesso e uscita — che collega Via Adige al Corso Mediterraneo — una vera e propria trappola urbana.

Via Adige non è una strada secondaria o disabitata: vi risiedono oltre quattrocento persone, ma nonostante ciò è priva di un piano regolatore efficace per la viabilità e la sicurezza. Le conseguenze di questa situazione non si limitano al disagio dei residenti, ma pongono un rischio grave per la sicurezza pubblica. Le condizioni attuali impediscono o rallentano l’accesso di mezzi di emergenza come ambulanze, Vigili del Fuoco, forze dell’ordine o camion della nettezza urbana.

Mi chiedo: dobbiamo aspettare che accada una tragedia prima che si intervenga?

Rivolgo questo appello al giornale nella speranza che la visibilità offerta dalla stampa possa smuovere l’attenzione delle autorità competenti, affinché si trovi una soluzione strutturale e definitiva a un problema che riguarda la sicurezza, il decoro urbano e il rispetto delle regole.

Confido nel vostro ascolto e, soprattutto, in un intervento risolutivo da parte degli enti preposti.

Cordiali saluti,













