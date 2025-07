Marano sotto choc per il suicidio del 16enne. Si è ucciso con un’arma regolarmente detenuta: era figlio di un poliziotto

Condividi

Si è suicidato, da quanto si apprende, con un colpo di un’arma da fuoco regolarmente detenuta dal padre poliziotto il giovane, appena 16enne, che oggi si è tolto la vita a Marano, all’interno di una villetta. Una tragedia che ha scosso l’intera comunità. In via Gioberti, e non solo, è il momento del grande dolore. I motivi alla base del gesto non sono noti. Indaga la polizia di Giugliano. Il giovane deceduto aveva altri tre fratelli. La mamma lavora in una casa di riposo.













