Elezioni regionali: il Pd prepara le sue carte tra alleanze, riconferme e nuovi nomi in Campania

Vincenzo De Luca, al momento, non intende candidarsi direttamente al consiglio regionale, ma avrà comunque una sua lista. Se otterrà buoni risultati, potrebbe riuscire a portare con sé due fedelissimi, Fulvio Bonavitacola e Lucia Fortini, come assessori. L’intesa tra De Luca e Elly Schlein è ormai chiusa, puntando a evitare una spaccatura nel centrosinistra. Si cominciano già a fare i primi ragionamenti sulle liste, con indiscrezioni che escludono Mario Casillo, che potrebbe ambire a una vice-presidenza, un ruolo che spetterà sicuramente al Pd, visto che il presidente della Giunta sarà del M5S. Infine, l’area deluchiana si prepara a influenzare il congresso regionale del Pd per avere voce sulle liste.

Per quanto riguarda la capolista del Pd, come voluto dalla segretaria, sarà una donna e il nome che emerge con insistenza è quello di Federica Fiocca, esponente della Cgil Funzione Pubblica e molto vicina a Gianluca Daniele, ex consigliere regionale Dem e segretario della Slc Cgil. Questo rappresenterebbe un modo per rafforzare la sinergia tra sindacato e partito. Altri nomi confermati sono Massimiliano Manfredi e Bruna Fiola, che hanno sostenuto Bonaccini alle primarie, ma non si sono presentati all’incontro a Pozzuoli con il presidente nazionale del partito. La loro strada potrebbe seguire quella di Antonio Decaro, ex sindaco di Bari e possibile candidato alla Regione Puglia. Tra i riconfermati, ci sarà anche Loredana Raia, mentre Giorgio Zinno, ex sindaco di San Giorgio a Cremano, correrà per il consiglio regionale in “quota” Mario Casillo, che potrebbe puntare a un ruolo in Giunta e magari a una carriera politica futura.

Dal consiglio comunale di Napoli, si segnalano candidature importanti, tra cui la presidente Enza Amato e il consigliere Salvatore Madonna. In quota Schlein si fanno i nomi di Antonio Marrazzo e Nicola Corrado, con un continuo pressing sul presidente della Città Metropolitana, Francesco Dinacci. Nell’area deluchiana, i nomi in lizza sono quelli di Lucia Fortini, Carmine Mocerino e Diego Venanzoni e Pasquale Di Fenza, tutti già protagonisti della giunta uscente.