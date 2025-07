Asl Na1, Nappi (Lega): le bugie hanno le gambe corte

Condividi

“Le menzogne raccontate dal direttore generale dell’Asl Na1 sono smentite dal documento che allego. Se in precedenza, auspicavo un passo indietro da parte di chi non è in grado di gestire la sanità campana anche nei suoi profili più delicati, ora le dimissioni sono un atto dovuto. Perché chi mente su una cosa come questa, è in grado di fare qualunque altra cosa”. Lo afferma Severino Nappi, capogruppo della Lega in Consiglio regionale e vice coordinatore del partito in Campani













