Regionali, De Luca: «Via libera a Fico? Mica faccio il vigile urbano»

“Prima il programma, poi i nomi”: è la linea che Vincenzo De Luca ribadisce nel consueto appuntamento social del venerdì, tracciando la rotta in vista delle prossime elezioni regionali in Campania. Alla luce dei recenti colloqui con i leader del centrosinistra, il governatore chiarisce le sue priorità: “Il vero problema non saranno le elezioni – spiega – perché grazie all’immenso lavoro di questi anni non dovremmo avere difficoltà. Il rischio vero arriva dopo: chi governerà la Regione? Non mi preoccupa la campagna elettorale, se la coalizione sarà unita. Il pericolo è un governo regionale debole, che potrebbe far affondare tutto”.

Tiene banco la questione del candidato. Senza mai citarlo direttamente, De Luca allude a Roberto Fico, nome in pole tra i Cinquestelle, specie dopo l’apertura mostrata dallo stesso governatore, che esclude pregiudiziali: “Oggi i giornali si sono scatenati: via libera a questo o a quello. Ma io non faccio il vigile urbano. Io mi occupo dei problemi della Campania. Nessuna pregiudiziale – ribadisce – ma abbiamo accettato un’impostazione condivisa anche a livello nazionale: prima si discute il programma e si definiscono garanzie politiche serie”.

Una linea che, ricorda, è stata proposta per primo da Giuseppe Conte. “Poi – aggiunge – mi auguro una rosa di nomi tra cui scegliere”. E conclude: “Serve un confronto programmatico serio. Le pregiudiziali non si mettono, ma non si possono nemmeno accettare dagli altri”.













