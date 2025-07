REGIONALI, DOPO L’ACCORDO SCHLEIN-DE LUCA ORA TOCCA AL CENTRODESTRA: LUNEDI’ VERTICE A ROMA

Condividi

Adesso tocca al Centro Destra: dopo l’accordo Schlein-De Luca, che esclude la possibilità di un Terzo Polo per le prossime elezioni Regionali in Campania, spetta ai partiti di Governo scegliere il nome del candidato o della candidata alla carica di Presidente. Dopo la fumata nera della prima riunione, adesso i leader di Fratelli d’Italia, Forza Italia, Lega e Noi Moderati si incontreranno nella giornata di lunedi’ prossimo, con la necessità di individuare il nome da mettere in campo o, quanto meno, di stabilire i criteri da utilizzare per una scelta che appare sempre piu’ complicata per tutto il Centro Destra.

La grande coalizione che il Centro Sinistra si appresta a mettere in campo in Campania, per sostenere la candidatura di Roberto Fico, parte, ovviamente, con tutti i favori del pronostico e dei sondaggi, ma i partiti del Governo Meloni, giocando anche sulla tempistica, potrebbe tentare nella proibitiva impresa di vincere le prossime elezioni regionali in Campania













