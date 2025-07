L’emergenza furti non conosce tregue: malviventi in azione anche Mugnano. Famiglie addormentate con spray narcotico anche a Marano

Condividi

Visite: 373

29 Visite

Ancora furti nell’area a nord di Napoli. Un’escalation criminale che sembra non conoscere tregua. Nella notte tra giovedì e venerdì, ignoti sono entrati in azione al Parco Degar, lungo Corso Italia, a Mugnano. I malviventi, con estrema freddezza, hanno utilizzato uno spray narcotico per addormentare i proprietari di casa, penetrando poi nell’abitazione senza alcuna resistenza.

Il bottino ammonta a circa 3.000 euro, tra contanti e alcuni orologi di valore. Rubati anche documenti personali delle vittime, elemento che fa ipotizzare un’azione pianificata e tutt’altro che improvvisata.

Nella stessa notte, un furto con modalità identiche si è registrato anche nella vicina Marano, al Parco La Pineta. Stesso modus operandi, stessi obiettivi: soldi, orologi e documenti.

Una vera e propria emergenza quella che sta investendo la provincia di Napoli, dove i colpi notturni si moltiplicano e la percezione di insicurezza cresce giorno dopo giorno. I cittadini, esasperati, denunciano l’inefficacia dei controlli e puntano il dito contro le istituzioni. Le rassicurazioni del prefetto di Napoli, Michele Di Bari, si rivelano ormai parole vuote, lontane dalla realtà che i residenti vivono quotidianamente.













Fascinated

Happy

Sad

Angry

Bored

Afraid

Commenti

© Copyright redazione , Riproduzione Riservata. Scritto per: TerranostraNews