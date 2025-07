Campania, “scurdammoce ‘o passato”: via libera a Fico dopo anni di scontri tra De Luca e M5S

Condividi

“Scurdammoce ’o passato”, come direbbe qualcuno a Napoli. È lo spirito che sembra aver guidato il vertice tra Elly Schlein e Vincenzo De Luca, tenutosi al Nazareno, dal quale emerge un’apertura concreta alla candidatura di Roberto Fico alla presidenza della Regione Campania. Un’ipotesi che fino a poco tempo fa sembrava impensabile, visto il durissimo scontro andato avanti per anni tra il governatore e il Movimento 5 Stelle, e in particolare proprio con Fico, spesso bersaglio delle invettive del presidente uscente.

Ora, però, i toni si ammorbidiscono e lo scenario cambia. Il comunicato ufficiale parla di “clima positivo e proficuo” e ribadisce la necessità di partire dal programma per arrivare alla scelta di un candidato unitario, “senza veti o posizioni pregiudiziali”.

Roberto Fico, ex presidente della Camera e volto storico del M5S in Campania, viene ormai considerato da più parti il nome su cui far convergere l’intera coalizione progressista, compresi PD, 5 Stelle e forze civiche. L’obiettivo è chiaro: costruire una proposta credibile, stabile e competitiva, in una regione strategica per il Paese.

Un’accelerazione favorita anche dal recente pronunciamento della Corte Costituzionale, che ha bocciato la modifica alla legge elettorale regionale, mettendo definitivamente fuori gioco l’ipotesi di un terzo mandato per De Luca. Il presidente uscente, nonostante l’impossibilità di ricandidarsi, resta però un protagonista centrale nella partita, e nei giorni scorsi ha incontrato anche Giuseppe Conte, ricevendo da lui garanzie di appoggio al progetto di un’alleanza larga.

La convergenza su Fico, se confermata, sancirebbe una svolta politica e simbolica: da avversari interni a possibili alleati, con un’area progressista finalmente orientata verso la sintesi, dopo anni di divisioni.

La strada verso le regionali è ancora lunga, ma il segnale è forte: nel campo del centrosinistra campano, si prova davvero a voltare pagina. Con Fico possibile volto nuovo e, allo stesso tempo, simbolo di una nuova stagione di dialogo.













