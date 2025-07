Napoli. Operazione Off-Line, patente sospesa a 86 automobilisti sorpresi al cellulare mentre erano alla guida

Condividi

La Polizia locale ha avviato una vasta attività di controllo per contrastare i comportamenti imprudenti alla guida che spesso causano incidenti stradali. L’attenzione si è concentrata in particolare sull’uso dei telefoni cellulari, per questo l’operazione è stata denominata Off-Line.

Gli agenti motociclisti del Gruppo Intervento Territoriale, coordinati dal dirigente del Servizio Coordinamento Strategico Operativo, sono intervenuti nei quartieri Stella, Chiaia, San Ferdinando e Vomero. I controlli in modalità dinamica hanno consentito di accertare 86 infrazioni dovute all’uso del cellulare da parte di chi era alla guida. Come previsto dal Codice della Strada, insieme alla sanzione amministrativa, ai conducenti è stata applicata anche la sanzione accessoria della sospensione della patente di guida. Gli agenti hanno provveduto a ritirare le patenti e a trasmetterle alla Prefettura, cui spetta il compito di disporre la sospensione per un periodo che va da quindici giorni a due mesi.

In base alle disposizioni entrate in vigore lo scorso anno (2024), inoltre, accanto a quest’ultimo provvedimento può scattare anche una sospensione breve di 7 o 15 giorni, disposta direttamente dalla Polizia locale qualora il conducente abbia meno di 20 punti abbinati alla patente. In questo tipo di sanzione sono incorsi 6 dei guidatori controllati.

Le attività volute dall’Amministrazione comunale a tutela della sicurezza stradale proseguiranno nelle prossime settimane. Nei giorni scorsi, la Polizia locale aveva già condotto delle verifiche sulle cosiddette “biciclette elettriche”, che avevano portato al sequestro di 15 veicoli risultati irregolari o alterati e alla contestazione di 59 violazioni di norme del Codice della Strada.

L’assessore alla Polizia municipale e alla Legalità, Antonio De Iesu, rivolge un accorato appello agli automobilisti affinché evitino di distrarsi alla guida usando telefoni cellulari, condotta che rappresenta la causa di circa il 40% degli incidenti, spesso con conseguenze gravi.

“L’attività della Polizia municipale, a cui va il nostro apprezzamento, ha portato in una sola giornata al ritiro di 86 patenti di guida: è un dato sconcertante. In un’ottica di prevenzione efficace all’incidentalità stradale, la Polizia municipale proseguirà nella pianificazione dell’operazione denominata Off-Line anche allo scopo di sensibilizzare gli automobilisti affinché tengano condotte virtuose, evitando di distrarsi alla guida”, ha affermato l’assessore De Iesu.













