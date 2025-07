REGIONALI CAMPANIA, IL SUMMIT DEI CONSIGLIERI DI CENTROSINISTRA: “NON CI SCAVALCATE, DOBBIAMO DIRE LA NOSTRA SU PROGRAMMA E CANDIDATO PRESIDENTE”

Condividi

“Questa iniziativa con 23 consiglieri regionali è l’occasione per fare il punto sul lavoro fatto in questi ultimi dieci anni e per partire dallo stesso per riequilibrare per il futuro l’impegno per le aree interne e per l’area metropolitana, attuando la partecipazione di tutti gli attori nella scelta del futuro presidente, evitando preclusioni sui nomi ma anche scelte calate dall’alto e puntando sulla condivisione del programma” ha sottolineato il Presidente Gennaro Oliviero.

“Partecipiamo a questa iniziativa nel nostro ruolo istituzionale di guida della Commissione speciale per le Aree interne, che è stata un’importante realtà di questa Legislatura che ha consentito di svolgere un ampio lavoro per valorizzare queste importanti realtà e di redigere due proposte di legge in materia, per questo auspichiamo per il futuro l’istituzione di un assessorato alle aree interne”, ha detto il Presidente Michele Cammarano (M5S).

“Continuare il programma di questi ultimi dieci anni. Grazie a questi dieci anni a guida De Luca, la Regione Campania ha rialzato la testa ha rialzato la testa in tutti i settori e, adesso, in vista delle prossime elezioni regionali, occorre concentrarsi sui programmi e sul prosieguo di questo fondamentale e prezioso lavoro”, ha sottolineato Giovanni Porcelli (Capogruppo Psi, Campania Libera con De Luca, Noi di Centro, Noi Campani).

“Sottolineo con soddisfazione l’ampia partecipazione di colleghi a questa iniziativa, che ripropone lo stesso modello che abbiamo messo in campo per il contrasto alla autonomia differenziata, mettendo in campo un metodo operoso di lavoro, un’alleanza su fatti concreti, che ha consentito di raggiungere obiettivi di grande valore e qualità per la Campania, e che è ben distante dal dibattito a cui assistiamo che è lontano dai reali bisogni del territorio. Occorre partire dal lavoro fatto e dai programmi con la ferma determinazione ad essere attori e non spettatori dei processi che incideranno sul futuro della Campania”, ha evidenziato Carmine Mocerino (Capogruppo De Luca Presidente a testa alta con De Luca).

“Siamo molto orgogliosi del lavoro fatto in questi dieci anni e di essere usciti dalle situazioni di crisi che abbiamo ereditato – ha rimarcato Giuseppe Sommese (Azione, Per, Pri) – che ha aggiunto: “come area moderata, siamo contrari a nomi calati dall’alto e da scelte che vengono fatte altrove. Insieme, questi consiglieri regionali contano quasi 250 mila preferenze. Con questa iniziativa vogliamo invertire la tendenza di un dibattito sulle prossime Regionali che, fino ad oggi, non ha riguardato i temi. Chiediamo, dunque, un confronto politico per avere una visione ampia per la nostra Regione”.

“Con questa iniziativa vogliamo sottolineare che il lavoro fatto in questi dieci anni che deve essere la base per il futuro governo della Regione Campania e di un progetto da costruire insieme a partire da chi rappresenta il territorio, concentrando l’attenzione su un progetto politico e civico e non sui nomi”, ha aggiunto Diego Venanzoni (De Luca Presidente testa alta con De Luca).

Il tema delle aree interne e l’inizio di un percorso che vuole vederci ancora uniti e far tornare la politica protagonista – ha detto Tommaso Pellegrino (Capogruppo Italia Viva) – e rivendichiamo che sia questo Consiglio a fare scelte di rappresentanza e costruire una coalizione ampia senza limiti di apertura alle altre forze politiche e a contribuire a scegliere il candidato Presidente che faccia sintesi. Ci aspettano giorni importanti di confronto per continuare a rappresentare al meglio la nostra Regione”.

“In questi dieci anni è stato fatto un egregio lavoro e, per il futuro, occorre mettere da parte i personalismi e portare avanti l’importante lavoro fatto fino ad oggi per dare continuità anche con la presenza di De Luca in questo Consiglio regionale”, ha sottolineato Pasquale Di Fenza (Capogruppo Azione, Per, Pri).

“Questa iniziativa ha grande valore perché mette in evidenza il lavoro fatto e la volontà di costruire un percorso di cui vogliamo essere protagonisti – ha aggiunto Corrado Matera (Capogruppo Gruppo Misto) -; inoltre, è fondamentale che, al di là delle appartenenze partitiche, vi sia la volontà di essere uniti per partecipare alle scelte successive e per il futuro della nostra Regione”.

“Alla luce di un contesto nel quale giungono importanti segnali positivi con il Sud e la Campania che trainano la crescita nazionale e del raggiungimento di importanti obiettivi i settori importanti, come la sanità, che ci vede in uscita dal piano di rientro sanitario, non comprendo il modo in cui si è avviato il dibattito politico sul futuro della Regione: discontinuità da cosa? Dagli importanti obiettivi conseguiti? – ha detto Valeria Ciarambino, Vice presidente del Consiglio regionale e componente del Gruppo misto – , che ha aggiunto: “colgo con favore il cambio di passo nel dibattito politico sgombrando il campo dal veto sui nomi e mi aspetto unità e collaborazione, noi – ha sottolineato – vogliamo partecipare alle scelte a piano titolo sia per quanto riguarda la definizione del programma sia nella indicazione del nome del candidato Presidente che non deve essere divisivo”.













